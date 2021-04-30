AA

Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte yılın her dönemi kalabalık olan sahil ve meydanlar boş kaldı. Deniz kıyısında yürüyüş yapmak isteyenlerin çoğunlukla tercih ettiği Salacak, Kartal, Maltepe, Beykoz sahilleri, tam kapanmanın başlamasıyla sessizliğe büründü. Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu gözlendi.

Avrupa ve Anadolu yakalarında denetim noktaları oluşturan polis ekipleri, sokağa çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Güvenlik güçleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları tespit edilen kişiler hakkında cezai işlem uyguladı.

Araçlarda yapılan denetimler için bazı noktalarda trafik akışının tek şeritten sağlanması nedeniyle kontrol noktaları yakınında trafik oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki araç kuyruğu Altunizade'ye kadar uzadı.

Az sayıda vatandaş açık olan fırın, bakkal ve marketlerden alışveriş yaparken, otobüs ve metrobüs duraklarının ise sakin olduğu gözlendi.