'Bu Zamanda Tiyatro' 0:00 / 0:00

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenecek 25'inci İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim'de başlayacak. 'Bu Zamanda Tiyatro' sloganıyla festivalin 25'inci edisyonu, fiziki yapımlardan çevrim içi gösterimlere, kulak tiyatrosundan çocuk oyunlarına, beyazperde gösteriminden ücretsiz takip edilebilecek panel, söyleşi ve okuma tiyatrolarına uzanan zengin bir programla bir ay boyunca izleyicilerle buluşacak.

Festivale konuk olacak 25 Türk ve yabancı oyunun bir bölümü çevrim içi, bir bölümüyse Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Profilo Kültür Merkezi Batı Ana Sahne, Duru Ataşehir, Moda Sahnesi, Caddebostan Kültür Merkezi, Müze Gazhane, Yapı Kredi Bomontiada ve Zorlu PSM'de seyircilerle buluşacak.

Yurt dışından 11 fiziki ve çevrim içi yapımı tiyatro severlerle buluşturacak festival, 14 yerli yapımın ise Türkiye prömiyerine sahne olacak. Her yıl olduğu gibi festivalin Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamındaki paneller, atölye çalışmaları, söyleşiler, okuma tiyatroları gibi ücretsiz yan etkinlikler de festivale eşlik edecek.