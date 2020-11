İstanbul Tiyatro Festivali başlıyor

HABERTURK.COM

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 24'üncü İstanbul Tiyatro Festivali, 14 Kasım – 1 Aralık arasında hem fiziki hem de çevrimiçi gösterilerle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalin fiziki gösterileri KOVID-19 önlemleri altında DasDas, Fişekhane, Moda Sahnesi, Zorlu PSM, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Yapı Kredi bomontiada, Caddebostan Kültür Merkezi, Surp Vortvots Vorodman Kilisesi gibi mekânlarda gerçekleşirken festival programındaki çevrimiçi etkinlikler ise online.iksv.org adresinde izlenebilecek. 21 oyunun prömiyer yapacağı festivalde, toplam 29 tiyatro, dans ve performans topluluğunun gösterisi yer alacak. Açılış Gösterisi 'Diagonale Ascendante' dâhil, programındaki üç gösteriyi ücretsiz olarak izleyiciyle buluşturacak.

Geçmiş yıllarda da festivale konuk olan ve her gösterisiyle büyük yankı uyandıran Nederlands Dans Theater 2 (NDT 2),bu kez canlı yayımlanacak bir dünya prömiyeriyle festivalin ön etkinliği olarak izleyicilerle buluşuyor. NDT 2'nin web sitesinde canlı yayımlanacak Dare to Say adlı program, 6 Kasım Cuma saat 22'de online.iksv.org adresi üzerinden izlenebilecek.