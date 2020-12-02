

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 24.İstanbul Tiyatro Festivali’nin fiziki gösterimleri 1 Aralık’ta sona erdi. Festivalin çevrimiçi programı ise 14 Aralık’a kadar online.iksv.org adresinde devam ediyor. Çevrimiçi platform üzerinden tüm Türkiye’ye ve dünyaya ulaşan gösterilerin biletleri biletix.com üzerinden satın alınabiliyor. Her bir gösterinin bilet fiyatı ise 20 TL.

Her Güne Bir Vaka

14 Aralık'a kadar online.iksv.org adresinden izlenebilecek, Yerli Yapımlar Gösteri Sponsoru ENKA Vakfı'nın desteğiyle izleyiciyle buluşan yapımlar, “kulak tiyatrosu” Podacto yapımı Eften Püften Şeyler ve Varlık; yedi kadından yedi COVID-19 öyküsü anlatan Her Güne Bir Vaka; obje tiyatrosu formatındaki Lear Mutfakta; çağdaş dans ikilisi Taldans’tanAndan Daha Kısa ve seyirciyi kendi evinde bir yolculuğa çıkaracak Olağan-İçi Bir Gezi'den oluşuyor.

Dopo La Battaglia

İtalyan yönetmen Pippo Delbono’nun İtalyan Kültür Merkezi’nin değerli işbirliği ile izleyicilerle buluşan Dopo La Battaglia adlı eseri de 14 Aralık’a kadar online.iksv.org adresinde izlenebilen oyunlardan biri.

Eften Püften Şeyler

İzleyiciler bilet satın aldıkları çevrimiçi gösterimleri, telefon, tablet ve bilgisayarlarından izleyebiliyor ve izlemeye başladıktan sonra 72 saat boyunca görüntüleyebiliyor. Gösterimler artık, yaşanan teknik sorunun giderilmesiyle, iOS işletim sistemi kullanan tüm cihazlardan da izlenebiliyor.



Olağan-İçi Bir Gezi

Festivalin ücretsiz Öğrenme ve Gelişim Programı İKSV YouTube kanalında yayında

24. İstanbul Tiyatro Festivali’nin ücretsiz Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamındaki panel ve söyleşiler bu yıl pandemi sebebiyle çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor.

Çevrimiçi Konuşma: Tiyatroda Kadın Yönetmen Olmak

Prof. Dr. Kerem Karaboğa’nın moderatörlüğünde oyuncu ve yönetmen Şahika Tekand ile gerçekleşen ve tiyatroda kadın yönetmenlerin konumunu ele alan konuşma İKSV YouTube kanalında yayında.

Özen Yula

Çevrimiçi Konuşma: Yeni Yazar Adayları için Tüyolar: Yazarlık Arızaları

İKSV YouTube kanalında erişime açılan konuşmada yazar Özen Yula, “Yazmakla ilgili genel sorunlarımız neler?”, “Egomuz tavan yaptığında eserimizin hâli ne olur?”, “Yazmak ve okumak ne kadar bağlantılı?” gibi sorulara cevap arıyor.

Çevrimiçi Konuşma Serisi: Türkiye'nin Kadın Koreografları

Türkiye’de modern dansın yeşermesinde ve gelişmesinde emeği geçen kadın koreograflarımızın sanatsal ve eğitsel yönlerini konu alacak konuşma serisinin Doç. Dr. Ayrin Ersöz’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen birinci bölümü Geyvan McMillen’a ayrılıyor ve McMillen’in öğrencisi ve dansçısı olan Doç. Tan Temel ve Doç. Sernaz Demirel Temel’in katılımlarıyla gerçekleştiriliyor. İlk bölüm, İKSV YouTube kanalında yayında.

Çevrimiçi Konuşma: Üniversitelerde Dans Eğitiminin Geleceği

Doç. Dr. Ayrin Ersöz’ün moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Rutgers Üniversitesi Dans Bölümü Başkanı Dr. Julia Ritter ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Çağdaş Dans Anasanat Dalı Başkanı Prof. Tuğçe Ulugün Tuna, dans eğitiminin bugünü ve yarınına dair düşüncelerini paylaşıyor. Konuşma, İKSV YouTube kanalında yayında.

Lear Mutfakta

Çevrimiçi Panel: Türk Tiyatrosu’nda Kadın Yazarlar

Ferdi Çetin’in moderatörlüğünde Prof. Dr. Fakiye Özsoysal, Prof. Dr. Hülya Adak ve Doç. Dr. Özlem Belkıs ile gerçekleşen panel, Osmanlı Dönemi’nden Cumhuriyet Dönemi’ne, Cumhuriyet Dönemi’nden günümüze kadın oyun yazarlarının Türkiye Tiyatrosu’nda bıraktıkları izlerin, eserleri bağlamında araştırılmasını konu alıyor. Konuşma, İKSV YouTube kanalında yayında.

Çevrimiçi Tur: KarDes Beyoğlu Tiyatro Turu

Hrant Dink Vakfı tarafından bu yıl kullanıcıların hizmetine sunulan KarDes: Çokkültürlü Hafıza Turları Rehberi mobil uygulaması 24. İstanbul Tiyatro Festivali’ne Beyoğlu Tiyatro Turları ile katılıyor. 19. yüzyılda Pera’da açılan tiyatro salonları ve bu tiyatrolarda sahneye çıkan sanatçıların hikâyelerinden oluşan KarDes Beyoğlu Tiyatro Turu, kullanıcıları İstanbul’da modern tiyatro hayatının başladığı Beyoğlu’nun öne çıkmış tiyatro salonları, tiyatrocuları ve bu salonların geçirdiği dönüşüm üzerinden, Pera’nın görkemli tiyatro geçmişine doğru bir yolculuğa çıkarıyor.