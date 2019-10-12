İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 23'üncü İstanbul Tiyatro Festivali'nde yurt dışından 12, Türkiye'den 16 olmak üzere 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösteriminin yanı sıra Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi tamamı ücretsiz yan etkinlikler de gerçekleştirilecek. 23'üncü İstanbul Tiyatro Festivali'nin bu yıl ki kampanyası hayat ters yüz olarak belirlendi. Festival sahne sanatlarının genel olarak kabul edilmiş kalıplarının sorgulandığı alışılmışın dışında sahneleme tekniği ve yapısına sahip performanslardan oluşan programıyla 'sahne neresi?' ve 'oyuncu kim?' gibi sorulara yanıt arıyor.

İstanbul Tiyatro Festivali'nin geçtiğimiz sene Golden Mask Rus Sahne Sanatları Festivali ile başlayan işbirliği bu yıl Rusya'dan gelecek olan dört farklı yapım ile devam ediyor. Tiyatro sanatının her alanındaki yapımlarına verilen prestijli bir tiyatro ödülü olmanın yanı sıra, her yıl ilkbahar aylarında Rusya'nın dört bir yanından gelen en önemli gösterilere ev sahipliği yapan Golden Mask Rusya Sahne Sanatları Festivali, 2019'da 25'inci yılını kutluyor.

Golden Mask İstanbul'da kapsamında; çağdaş dans ve baleyi özgün sanatsal vizyonuyla harmanlayan yenilikçi dans topluluğu Moskova Balesi'nin yedi yetenekli dansçısının yorumuyla sahnelenen Her Yol Kuzeye Çıkar, Rusya'nın köklü tiyatrosu Theatre of Nations'ın sahne tasarımıyla dikkat çeken, adından çok söz edilen yeni nesil yönetmeni Maxim Didenko'nun baş döndürücü müzikali Sirk ve Ivan Vyrypaev'in kalemiyle Orta Doğu'nun güncel meselelerine farklı bir bakış sunan İran Konferansı festival seyircisiyle buluşacak. Çağdaş Rus edebiyatının "kurucusu" kabul edilen Puşkin'in yedi yılda tamamladığı eşsiz eseri Yevgeni Onegin, Rusya'nın adı tarihe geçen köklü tiyatrosu Vaktangov Tiyatrosu'nun usta oyuncuları ve Litvanyalı yıldız yönetmen Rimas Tuminas'ın yorumuyla Golden Mask Rusya Sahne Sanatları Festivali işbirliğiyle festivalde yer alacak.