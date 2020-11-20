

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 24.İstanbul Tiyatro Festivali, bu hafta hem fiziki hem de çevrimiçi performanslarla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Fiziki performanslar COVID-19 tedbirleri sebebiyle güncellenen tarih ve saatlerde mekânlarda gerçekleşirken festival programındaki çevrimiçi performanslar online.iksv.org adresinden tüm Türkiye’ye ve dünyaya ulaşıyor. Çevrimiçi gösterim tarihleri 14 Aralık’a kadar uzatılan festivalin biletleri biletix.com üzerinden satın alınabiliyor.

'Lear Mutfakta'

Festival bu yılki programında pandemiden olumsuz etkilenen yerli topluluklara geniş yer veriyor. Festivalin Yerli Yapımlar Gösteri Sponsoru ENKA Vakfı, festival kapsamında fiziki mekânlarda ve çevrimiçi platformda gösterilecek 20 yerli yapıma destek veriyor. Festivalde izleyiciyle buluşacak bir başka yerli oyun Dumrul ile Azrailise Tekfen Holding’in Özel Gösteri Sponsorluğu’nda izleyiciyle buluşuyor. Festival programının tamamına ve oyunlarla ilgili ayrıntılı bilgiye https://tiyatro.iksv.org/tr/program adresinde ulaşmak mümkün.

'Vişne Bahçesi'

Festival programındaki bazı gösterilerin tarih ve saatleri yeni COVID-19 tedbirleri sebebiyle güncellendi

Festivalin tüm fiziki gösterilerinin güncel programı aşağıdaki gibi:

TUT! BIRAK!

19 Kasım Perşembe20.30 Moda Sahnesi

DUMRUL İLE AZRAİL

19 Kasım Perşembe 20.00 Zorlu PSM Drama Sahnesi

20 Kasım Cuma 20.00 Zorlu PSM Drama Sahnesi

BEN “SEVGİLİ MİLENA”

20 Kasım Cuma 19.30 Fişekhane Ana Sahne

21 Kasım Cumartesi15.00 Fişekhane Ana Sahne

BEN ANADOLU

23 Kasım Pazartesi 19.30 Zorlu PSM Drama Sahnesi

24 Kasım Salı 19.30 Zorlu PSM Drama Sahnesi

28 Kasım Cumartesi 15.00 Caddebostan Kültür Merkezi

FAHRENHEIT 451

23 Kasım Pazartesi 20.00 Fişekhane Ana Sahne

DUBLÖRÜN HİKÂYESİ

24 Kasım Salı 20.00 Moda Sahnesi

25 Kasım Çarşamba 20.00 Moda Sahnesi

GOMİDAS

27 Kasım Cuma 20.00 (Türkçe, Fransızca üstyazılı) Surp Vortvots Vorodman Kilisesi

30 Kasım Pazartesi 20.00 (Fransızca, Türkçe üstyazılı) Surp Vortvots Vorodman Kilisesi

NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ BİLİYORUM

28 Kasım Cumartesi 13.00 – 16.00 Yapı Kredi bomontiada 4. Kat

29 Kasım Pazar 16.00 Yapı Kredi bomontiada 4. Kat

'UNUTMAK Bir Hatırlama Projesi'

UNUTMAK Bir Hatırlama Projesi

28 Kasım Cumartesi 13.00 – 16.30 İstiklal Caddesi

29 Kasım Pazar 13.00 – 16.30 İstiklal Caddesi

30Kasım Pazartesi 13.00 – 16.30 İstiklal Caddesi

1 Aralık Salı 13.00 – 16.30 İstiklal Caddesi

FERAMUZ PİS!

29 Kasım Pazar 15.00 Fişekhane Ana Sahne

30 Kasım Pazartesi 20.00 Fişekhane Ana Sahne

MANHATTAN’IN İYİ TANRISI

1 Aralık Salı 20.00 Moda Sahnesi

Festival kapsamında izleyiciyle buluşacak İfigenya, Kısa Oyunlar / Mekânlar 3 oyunları ve İyi ki Yapmışım belgeseli ise yeni COVID-19 tedbirleri nedeniyle iptal edildi.

Mekânlarda alınan tedbirleri ve COVID-19 Etkinlik Rehberi’ni ise tiyatro.iksv.org/tr/onemli-bilgiler adresinden inceleyebilirsiniz.

'Eften Püften Şeyler'

Festivalin çevrimiçi gösterim tarihleri 14 Aralık’a kadar uzatıldı

İstanbul Tiyatro Festivali’nin çevrimiçi gösterimleri 14 Aralık tarihine kadar online.iksv.org adresinde izleyiciyle buluşuyor. Festivalin Yerli Yapımlar Gösteri Sponsoru ENKA Vakfı sponsorluğunda gösterilen Eften Püften Şeyler, Varlık, Her Güne Bir Vaka, Lear Mutfakta, Andan Daha Kısa ve Olağan-İçi Bir Gezi 14 Aralık tarihine kadar; Terkedilmiş Kıyılar // Negatif Fotoğraflar ise 21 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında online.iksv.org üzerinden takip edilebiliyor. 14 Aralık’a kadar online.iksv.org adresinde izlenebilecek uluslararası yapım Dopo La Battaglia ise İtalyan Kültür Merkezi’nin değerli işbirliği ile gerçekleşiyor. Festivalin çevrimiçi programını https://online.iksv.org/tiyatro adresinde inceleyebilmek mümkün.

Festivalin Öğrenme ve Gelişim Programı’nda bu hafta

İstanbul Tiyatro Festivali’nin Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında paneller, atölye çalışmaları, söyleşiler, okuma tiyatroları gibi ücretsiz yan etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıntılı program için: https://tiyatro.iksv.org/tr/ogrenme-ve-gelisim-programi

Çevrimiçi Konuşma: Tiyatroda Kadın Yönetmen Olmak

Prof. Dr. Kerem Karaboğa’nın moderatörlüğünde gerçekleşen bu çevrimiçi konuşmada Şahika Tekand kadın yönetmen olarak deneyimlerini, sahnelemelerindeki kadınlık durumunu, oyunlarındaki kadın karakterleri ele alış yöntemlerini ve tiyatroda kadın yönetmenlerin konumunu anlatıyor. Konuşma, İKSV YouTube kanalında erişime açık.

'Terkedilmiş Kıyılar'

Çevrimiçi Konuşma: Yeni Yazar Adayları için Tüyolar: Yazarlık Arızaları

İKSV YouTube kanalında erişime açılan konuşmada Özen Yula, “Yazmakla ilgili genel sorunlarımız neler?”, “Egomuz tavan yaptığında eserimizin hâli ne olur?”, “Yazmak ve okumak ne kadar bağlantılı?” gibi sorulara cevap arıyor.

Çevrimiçi Konuşma Serisi: Türkiye'nin Kadın Koreografları

Türkiye’de modern dansın yeşermesinde ve gelişmesinde emeği geçen kadın koreograflarımızın sanatsal ve eğitsel yönlerini konu alacak konuşma serisinin Doç. Dr. Ayrin Ersöz’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilecek birinci bölümü Geyvan McMillen’a ayrılacak ve McMillen’in öğrencisi ve dansçısı olan Doç. Tan Temel ve Doç. Sernaz Demirel Temel’in katılımlarıyla gerçekleştirilecek. İlk bölüm, 22 Kasım Pazar saat 12.00’de İKSV YouTube kanalında izlenebilecek.

'Kuğu Gölü'

Çevrimiçi Tur: KarDes Beyoğlu Tiyatro Turu

Hrant Dink Vakfı tarafından bu yıl kullanıcıların hizmetine sunulan KarDes: Çokkültürlü Hafıza Turları Rehberi mobil uygulaması 24. İstanbul Tiyatro Festivali’ne Beyoğlu Tiyatro Turları ile katılıyor. 19. yüzyılda Pera’da açılan tiyatro salonları ve bu tiyatrolarda sahneye çıkan sanatçıların hikâyelerinden oluşan Beyoğlu Tiyatro Turu, 23 Kasım Pazartesi gününden itibarenKarDes kullanıcılarıyla buluşacak. İstanbul’da modern tiyatro hayatının başladığı Beyoğlu’nun öne çıkmış tiyatro salonları, tiyatrocuları ve bu salonların geçirdiği dönüşüm üzerinden kullanıcılar, Pera’nın görkemli tiyatro geçmişine doğru bir yolculuğa çıkacak.