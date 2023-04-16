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TOKİ İstanbul kuraları canlı yayında çekiliyor! Arnavutköy, Esenler, Başakşehir'de hak sahipleri...

TOKİ kura çekimi sonuçlarında artık gözler İstanbul'a çevrilmişti. İl genelinde binlerce vatandaşımızın başvuru yaptığı çekimlerle ilgili olarak en çok; TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı ve kura çekimi sonucu isim listesi belli oldu mu sorularının cevapları gündem olmuş durumda. İşte, ayrıntılar...

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  • İstanbul TOKİ kura sonuçları canlı 2023 | İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları Arnavutköy, Esenler, Başakşehir nihai isim listesi

    İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ile ilgili resmi açıklamalar gelmeye devam ediyor. Söz konusu sonuçlarla ilgili olarak Arnavutköy, Esenler, Başakşehir'de 28 bin 340 konutun hak sahibi belirleniyori. İşte, binlerce vatandaşımızın katılım gösterdiği İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ile ilgili son durum...
  • İstanbul TOKİ kura sonuçları canlı 2023 | İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları Arnavutköy, Esenler, Başakşehir nihai isim listesi

    TOKİ İSTANBUL KURALARI DEVAM EDİYOR!

    TOKİ tarafından İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.
  • İstanbul TOKİ kura sonuçları canlı 2023 | İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları Arnavutköy, Esenler, Başakşehir nihai isim listesi

    İSTANBUL TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekimi Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda saat 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. TOKİ Arnavutköy - Başakşehir - Esenler kurası 19 Nisan'a kadar sürecek.

    TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY - BAŞAKŞEHİR - ESENLER KURASI CANLI YAYIN İZLE
  • İstanbul TOKİ kura sonuçları canlı 2023 | İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları Arnavutköy, Esenler, Başakşehir nihai isim listesi

    İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA

    Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edildi. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. İstanbul sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

    İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

     
  • İstanbul TOKİ kura sonuçları canlı 2023 | İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları Arnavutköy, Esenler, Başakşehir nihai isim listesi

    TOKİ İSTANBUL KURASI ETAP ETAP KONUT SAYILARI

    İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca İlçesi 540 konut, İstanbul Silivri İlçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla İlçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek. 

     
  • İstanbul TOKİ kura sonuçları canlı 2023 | İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları Arnavutköy, Esenler, Başakşehir nihai isim listesi

    TOKİ İstanbul kura sonuçları kazanan isim listesinden bazıları...

     
  • İstanbul TOKİ kura sonuçları canlı 2023 | İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları Arnavutköy, Esenler, Başakşehir nihai isim listesi
  • İstanbul TOKİ kura sonuçları canlı 2023 | İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları Arnavutköy, Esenler, Başakşehir nihai isim listesi
  • İstanbul TOKİ kura sonuçları canlı 2023 | İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları Arnavutköy, Esenler, Başakşehir nihai isim listesi
  • İstanbul TOKİ kura sonuçları canlı 2023 | İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları Arnavutköy, Esenler, Başakşehir nihai isim listesi
  • İstanbul TOKİ kura sonuçları canlı 2023 | İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları Arnavutköy, Esenler, Başakşehir nihai isim listesi
  • İstanbul TOKİ kura sonuçları canlı 2023 | İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları Arnavutköy, Esenler, Başakşehir nihai isim listesi
  • İstanbul TOKİ kura sonuçları canlı 2023 | İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları Arnavutköy, Esenler, Başakşehir nihai isim listesi
  • İstanbul TOKİ kura sonuçları canlı 2023 | İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları Arnavutköy, Esenler, Başakşehir nihai isim listesi
  • İstanbul TOKİ kura sonuçları canlı 2023 | İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları Arnavutköy, Esenler, Başakşehir nihai isim listesi
  • İstanbul TOKİ kura sonuçları canlı 2023 | İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları Arnavutköy, Esenler, Başakşehir nihai isim listesi
  • İstanbul TOKİ kura sonuçları canlı 2023 | İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları Arnavutköy, Esenler, Başakşehir nihai isim listesi
  • İstanbul TOKİ kura sonuçları canlı 2023 | İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları Arnavutköy, Esenler, Başakşehir nihai isim listesi
  • İstanbul TOKİ kura sonuçları canlı 2023 | İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları Arnavutköy, Esenler, Başakşehir nihai isim listesi

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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