İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ile ilgili resmi açıklamalar gelmeye devam ediyor. Söz konusu sonuçlarla ilgili olarak Arnavutköy, Esenler, Başakşehir'de 28 bin 340 konutun hak sahibi belirleniyori. İşte, binlerce vatandaşımızın katılım gösterdiği İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ile ilgili son durum...