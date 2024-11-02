SAAT 06.00’DA KAPANACAK YOLLAR

1- Rauf Orbay Caddesi Kuzey-Güney İstikametleri ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

2- Kennedy Caddesi Kuzey-Güney İstikametleri ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

3- Ankara Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

4- Alayköşkü Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

5- Alemdar Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

6- Divanyolu Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

7- Ragıp Gümüşpala Caddesi (İki Yönlü Trafiğe Kapatılacaktır) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

8- Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

9- Galata Köprüsü (İki Yönlü Trafiğe Kapatılacaktır) ve Buraya Çıkan Tüm Yollar,

10- Avrasya Tüneli Çift Yönlü Olarak Kapatılacaktır ve Buraya Çıkan Tüm Yollar, 11- Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve Bu Buraya Çıkan Tüm Yollar,

12- Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar.