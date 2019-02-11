UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Zenit arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın saat 20.55'te, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Rusya temsilcisi Zenit arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın saat 16.00'dan müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım) ile Kördere Sokak'ta trafik akışının olmayacağı bildirildi.