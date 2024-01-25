Haberler Gündem İstanbul trafik durumu: 25 Ocak 2024 İstanbul trafik yoğunluk haritası ile yol durumu nasıl?

İstanbul trafik yoğunluk haritası ile yol durumu nasıl? İstanbul trafik durumu araştırması iş çıkışı saatiyle beraber sıklaştı. İstanbul'da, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı. Avrasya Tüneli'ndeki araç arızası sebebiyle bölgedeki trafik yoğunlaştı. İşte, 25 Ocak 2024 canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası ile TEM otoban ve E-5 karayolu anlık yol durumu Habertürk Giriş: 25.01.2024 - 17:42 Güncelleme: 25.01.2024 - 17:42 facebook

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İstanbul'da okulların yarıyııl tatiline girmesiyle trafik yoğunluğunda azalma beklentisi gündeme geldi. İstanbul'da saat 18.40 itibarıyla yaşanan yol bakım-onarım çalışmaları ve araç arızlarının da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı. İşte, İstanbul trafik yoğunluk haritası ile yol durumu...