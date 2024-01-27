Haberler Gündem İstanbul trafik yoğunluğu: 27 Ocak 2024 Cumartesi bugün İstanbul trafik haritası ile nerelerde trafik var?

İstanbul trafik yoğunluğu haritası: 27 Ocak günü nerelerde trafik var? İstanbul'da sabah ve öğlen saatlerinde göreceli olarak yavaşlayan trafik akşam olmasıyla beraber artmaya başladı. İBB'nin anlık trafik haritasına göre; bazı ilçelerdeki trafik durumu nedeniyle ilerleme hızı 18 kilometreye kadar düştü. İşte, 27 Ocak İstanbul'da trafik durumu... Habertürk Giriş: 27.01.2024 - 16:26 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:26 facebook

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İstanbul'da akşam saatlerine doğru trafik artmaya başladı. Özellikle gece hayatının açısından popüler bir lokasyon olan Beşiktaş ve Kadıköy'de trafik anbean artıyor. İBB, anlık olarak trafik yoğunluğunu ölçüyor. İşte, 27 Ocak Cumartesi günü ile İstanbul'daki trafik yoğunluğu durumu...

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İSTANBUL'DA BUGÜN TRAFİK NASIL? İstanbul hafta sonu olmasına rağmen oldukça yoğun bir akşamüstü geçiriyor. İBB haritasına göre; anlık trafik yoğunluğu yüzde 63.

Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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