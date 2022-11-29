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Trend olan ilk 10 tatil destinasyonu açıklandı

CNBC'de yer alan habere göre, Kasım ayında American Express Travel, 2023 Trend Olan Destinasyonlar listesini yayınladı. Liste, 2019 ile 2022 yılları arasında yapılan küresel American Express Card Üyesi seyahat rezervasyonlarının sayısı kullanılarak derlendi. American Express Travel’a göre, ankete katılanların yüzde 70′i 2023′te listelerindeki destinasyonlara seyahat etmeyi planlıyor

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  • İstanbul trend listesinde ilk 10'da

    1. Kopenhag, Danimarka

    American Express Travel, Kopenhag’ı ziyaret etmek için en uygun zamanın kış hariç, her mevsim olduğunu söylüyor.

    Şehrin bisiklet dostu altyapısı, ziyaretçilerin daha kolay dolaşmasına ve ünlü Tivoli Bahçesi ve büyüleyici kanalları gibi parkları keşfetmesine olanak tanıyor.

     
  • İstanbul trend listesinde ilk 10'da

    2. Florida Keys, Florida

    Güzel plajlarıyla tanınan Florida Keys beş bölgeden oluşuyor. Bunlardan en ünlüsü Key West’tir. Bölge, Hemingway’s Home gibi tarihi binalara ve harika deniz ürünlerine ev sahipliği yapmaktadır.
  • İstanbul trend listesinde ilk 10'da

    3. İstanbul, Türkiye
  • İstanbul trend listesinde ilk 10'da

    4. Lizbon, Portekiz
  • İstanbul trend listesinde ilk 10'da

    5. Mexico City, Meksika
  • İstanbul trend listesinde ilk 10'da

    6. Karadağ
  • İstanbul trend listesinde ilk 10'da

    7. Paris, Fransa
  • İstanbul trend listesinde ilk 10'da

    8. Sidney, Avustralya
  • İstanbul trend listesinde ilk 10'da

    9. Woodstock, Vermont
  • İstanbul trend listesinde ilk 10'da

    10. Yakuve Adası, Fiji

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