İstanbul trend listesinde ilk 10'da

1. Kopenhag, Danimarka

American Express Travel, Kopenhag’ı ziyaret etmek için en uygun zamanın kış hariç, her mevsim olduğunu söylüyor.

Şehrin bisiklet dostu altyapısı, ziyaretçilerin daha kolay dolaşmasına ve ünlü Tivoli Bahçesi ve büyüleyici kanalları gibi parkları keşfetmesine olanak tanıyor.