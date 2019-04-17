20. yüzyılın en çok okunan İngiliz yazarlarından Graham Greene’in romancı kimliğini bulmaya başladığı yapıtı olan ‘İstanbul Treni’, İş Bankası Kültür Yayınları'nın Modern Klasikler Serisi'nde yerini aldı.

Akıcı olay örgüsüyle bir gerilim romanı tadında olmakla birlikte aslında daha derin ahlaki temeliyle dikkat çeken ilk Greene romanlarından olan kitap, deneyimli gazeteci Hüseyin Gündoğdu tarafından dilimize çevrildi.

Graham Greene’in ırkçılık ve komünizm üzerine kafa yorduğu, başlıca temaları sadakat, insanın kendisine ve başkalarına karşı görevleri, ülkesine bağlılığı olan roman, trende karşılaşan şu ilginç karakterlerin başlarından geçenleri anlatıyor:

Antisemit Avrupa’da seyahat eden bir Yahudi, komünist bir devrimci, o güne dek yakayı ele vermemesiyle övünen elini kana bulamış bir hırsız, cinsel yöneliminin onaylanması o dönemde mümkün olmayan alkolik bir kadın gazeteci ve kadınların değerini güzelliğin belirlediği bir çağda güzellikten pek nasibini almamış bir revü kızı.

30’lu yılların dünyasında kabul görmüş toplumsal değerlere aykırı düşen ve trene farklı amaçlarla binen bu insanların yazgıları yolculuk boyunca iç içe geçecektir.