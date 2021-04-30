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Haberlerİş-Yaşamİstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği'nden tam kapanma açıklaması
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'Tam kapanmanın esnafa maliyeti 20-25 milyar TL’yi bulacak'

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Önel, Kovid-19 salgını sebebiyle uygulanan 17 günlük kapanma sürecinin reel sektörde küçük ve orta ölçekli işletmeleri negatif etkileyeceğini ve bunun maliyetinin ortalama 20-25 milyar TL’yi bulacağını söyledi. Önel, "Önümüzü görmekte zorlanıyoruz ama mücadelemize de devam ediyoruz. Bu kapanmalarla ilgili bizim beklentimiz somut önerilerin gelmesi yönünde" dedi

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği'nden tam kapanma açıklaması
HABERTURK.COM

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında alınan tam kapanma kararının esnafa etkisinin olumsuz olacağını açıkladı.

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Önel, 17 günlük kapanma sürecinin reel sektörde küçük ve orta ölçekli işletmeleri olumsuz etkileyeceğini ve bunun maliyetinin ortalama 20-25 milyar TL’yi bulacağını belirtti.

Kapanmanın yaratacağı dezavantajları ortadan kaldırması adına çeşitli önerilerde bulunan Önel, yapılandırmayla ilgili sicil affının gelmesi, kira stopajının birkaç ay sıfırlanması, SGK priminin yıl sonuna kadar ötelenmesi, KGF indirim desteğinin sürmesi ve özellikle yeni bir KGF destekli kredi paketinin sunulmasının yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırabileceğini savundu.

Önel, "Önümüzü görmekte zorlanıyoruz ama mücadelemize de devam ediyoruz. Bu kapanmalarla ilgili bizim beklentimiz somut önerilerin gelmesi yönünde" dedi.

İç talepte yılın ikinci yarısından sonra toparlanma yaşanacağı ile ilgili öngörülerde de bulunan Önel, "Enflasyon oranlarında bir düzeltme söz konusu olursa, kısa çalışma ödeneğinin bitmesine bağlı olarak piyasalar biraz daha açılırsa, ücretsiz izinlerden çalışanlarımız geri dönerse iç talepte ve satın alma gücünde bir hareketlenme bekliyorum" dedi.

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