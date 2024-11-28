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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Tuzla sahilinde 2 ceset bulundu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Tuzla sahilinde 2 ceset bulundu!

        İstanbul Tuzla'da, sahil mevkiinde iki kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede iki kişinin de hayatlarını kaybettiği belirlendi. Polisin soruşturması sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:03 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:04
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        Tuzla sahilinde 2 ceset bulundu!
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        İstanbul Tuzla'daki Liman Caddesi'nde, sahil mevkiinde 2 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.

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