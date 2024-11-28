Tuzla sahilinde 2 ceset bulundu! İstanbul Tuzla'da, sahil mevkiinde iki kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede iki kişinin de hayatlarını kaybettiği belirlendi. Polisin soruşturması sürüyor

Anadolu Ajansı Giriş: 28.11.2024 - 12:03 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:04 facebook

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