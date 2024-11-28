Tuzla sahilinde 2 ceset bulundu!
İstanbul Tuzla'da, sahil mevkiinde iki kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede iki kişinin de hayatlarını kaybettiği belirlendi. Polisin soruşturması sürüyor
Giriş: 28.11.2024 - 12:03 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:04
İstanbul Tuzla'daki Liman Caddesi'nde, sahil mevkiinde 2 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.
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