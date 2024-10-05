"İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle bu yollar trafiğe kapalı!
6 Ekim Pazar günü Spor İstanbul tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili açıklamalar yaptı. İşte 6 Ekim "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği ile trafiğe kapalı olan yollar listesi ve alternatif güzergahlar...
İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar sorgulanıyor. İBB'den gelen açıklama kapsamında, "Colour Run-Renkli Koşu" temasıyla gerçekleştirilecek etkinliğin Avrupa etabı pazar günü koşulacak. Peki, 6 Ekim Pazar İstanbul'da hangi yollar trafğe kapalı? İşte 6 Ekim Pazar günü trafiğe kapalı olan yollar...
İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR
Toplam 6 bin kişinin kayıt yaptırdığı etkinlik nedeniyle İstanbul'un tarihi Yarımada bölgesindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Kennedy Caddesi Eminönü-Yenikapı ile Zeytinburnu-Yenikapı yönleri, Namık Kemal ve Mustafa Kemal caddeleri, Segah, Kumluk, Şair Sermet, Aksakal ve Ahırkapı sokaklarında, 06.00-11.00 saatlerinde trafik akışı sağlanamayacak.