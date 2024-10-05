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        Haberler Bilgi "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle bu yollar trafiğe kapalı! 6 Ekim 2024 İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi!

        "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle bu yollar trafiğe kapalı!

        6 Ekim Pazar günü Spor İstanbul tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili açıklamalar yaptı. İşte 6 Ekim "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği ile trafiğe kapalı olan yollar listesi ve alternatif güzergahlar...

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        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 16:57 Güncelleme: 05.10.2024 - 16:57
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        İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar sorgulanıyor. İBB'den gelen açıklama kapsamında, "Colour Run-Renkli Koşu" temasıyla gerçekleştirilecek etkinliğin Avrupa etabı pazar günü koşulacak. Peki, 6 Ekim Pazar İstanbul'da hangi yollar trafğe kapalı? İşte 6 Ekim Pazar günü trafiğe kapalı olan yollar...

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        İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

        Toplam 6 bin kişinin kayıt yaptırdığı etkinlik nedeniyle İstanbul'un tarihi Yarımada bölgesindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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        Kennedy Caddesi Eminönü-Yenikapı ile Zeytinburnu-Yenikapı yönleri, Namık Kemal ve Mustafa Kemal caddeleri, Segah, Kumluk, Şair Sermet, Aksakal ve Ahırkapı sokaklarında, 06.00-11.00 saatlerinde trafik akışı sağlanamayacak.

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        Sporcular, ilk olarak Yenikapı'da saat 08.30'da 10 kilometre koşacak. Ardından 5 kilometrede yarışacaklar, 08.45'te koşuya başlayacak. 10 kilometre koşan sporcular, Gülhane kapısını geçtikten sonra dönüş alıp, tekrar Yenikapı'da yarışı bitirecek.

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