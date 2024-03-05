Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam İstanbul'u latin ateşi saracak

        İstanbul'u latin ateşi saracak

        Tango Bardo Türkiye'ye geliyor. Orkestra tango gösterileri eşliğinde 13 Mart'ta Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 15:32 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'u latin ateşi saracak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Arjantin'in ve Tango'nun başkenti Buenos Airesli müzisyenlerin oluşturduğu orkestra; Fransa, İspanya, Japonya, Çin, Singapur, Tayland, Brezilya, Şili, Uruguay ve Arjantin’de en önemli tiyatrolarda konserler verdi ve izleyicilerden tam not almayı başardı.

        Lucas Furno, Juan Miguens, Hugo Hoffmann, Mauricio Jost ve Roberto Minondi'den oluşan grup tango gösterilerinin ve dünya şampiyonası yarışmacı koreografilerinin en popüler orkestrası kabul ediliyor.

        GÜÇLÜ VE RİTMİK

        Tanınmış tango eserlerini kendilerine has güçlü, ritmik ve ekledikleri süslemeler ile bambaşka bir boyutta sunan ekip, eğlenceli sahne performanslarıyla da dikkat çekiyor.

        Orkestranın İstanbul konserinde dünyanın güçlü tango şarkıcılarından Roberto Minondi de solist olarak sahne alacak.

        Dünyanın en büyük Tango festivallerinden biri olan tanGO TO İstanbul'un 16'ncısı kapsamında İstanbul'da olacak orkestrayla birlikte Avrupa ve Dünya Tango Dans Şampiyonları ile Türkiye’nin en iyi tango dansçılarının sahne performanslarını da izlenebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #latin ateşi
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok