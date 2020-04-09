İstanbul Ülkü Ocakları sokak hayvanlarına sahip çıktı

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yapılan "Evde kal" çağrısı sonrası İstanbul Ülkü Ocakları üyeleri, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için "Evde kal, duyarsız kalma, küçük dostlarımızı unutma" sloganıyla kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında, 38 ilçe ile 3 semtte bulunan Ülkü Ocaklarının üyeleri, ilçe ve semtlerinde yüzer noktaya su borusu ve dirseklerinden yapılan su kabı ile mama kapları koydu.

Eldiven ve maskelerini takan ülkücü gençler, sosyal mesafeyi koruyarak kapları düzenli olarak temizliyor ve dolduruyor.