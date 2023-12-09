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        Haberler Gündem İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! 9 Aralık 2023 AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti yapılacak ilçeleri açıkladı!

        BEDAŞ duyurdu! 9 Aralık'ta İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak!

        İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruluyor. Planlı kesintiler, bakım ve onarım çalışma yapılacak olan İstanbul'un 22 ilçesi BEDAŞ tarafından açıklandı. İşte 9 Aralık 2023 AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti olacak ilçeler ve mahalleler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 09.12.2023 - 12:18
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        BEDAŞ İstanbul Avrupa yakasında yapılacak kesintileri, AYEDAŞ ise Anadolu yakası elektrik kesintilerini ve bakım onarım çalışmalarını her gün açıkıyor. BEDAŞ bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 9 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. İşte 9 Aralık günü AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri listesi...

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        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

        İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

        AYEDAŞ ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ARNAVUTKÖY

        5

        ARNAVUTKÖY

        6

        AVCILAR

        7

        BAĞCILAR

        8

        BAKIRKÖY

        9

        BAŞAKŞEHİR

        10

        BAYRAMPAŞA

        11

        BEŞİKTAŞ

        12

        BEYLİKDÜZÜ

        13

        BEYOĞLU

        14

        BÜYÜKÇEKMECE

        15

        ÇATALCA

        16

        ESENLER

        17

        ESENYURT

        18

        EYÜPSULTAN

        19

        FATİH

        20

        GAZİOSMANPAŞA

        21

        GÜNGÖREN

        22

        KAĞITHANE

        23

        SİLİVRİ

        24

        ŞİŞLİ

        25

        SULTANGAZİ

        26

        ZEYTİNBURNU

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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