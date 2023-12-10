Haberler Gündem İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! 9 Aralık 2023 Cumartesi AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesinti yapılacak ilçeler listesini açıkladı!

BEDAŞ duyurdu! 9 Aralık'ta İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruluyor. Planlı kesintiler, bakım ve onarım çalışma yapılacak olan İstanbul'un 22 ilçesi BEDAŞ tarafından açıklandı. İşte 9 Aralık 2023 AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti olacak ilçeler ve mahalleler... Habertürk Giriş: 10.12.2023 - 00:18 Güncelleme: 10.12.2023 - 00:18 facebook

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BEDAŞ İstanbul Avrupa yakasında yapılacak kesintileri, AYEDAŞ ise Anadolu yakası elektrik kesintilerini ve bakım onarım çalışmalarını her gün açıkıyor. BEDAŞ bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 9 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. İşte 9 Aralık günü AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri listesi...