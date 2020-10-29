İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak etkili oldu

AA

Avrupa Yakası'nda birçok bölgede etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak sebebiyle hem sürücüler hem yayalar zor anlar yaşadı.

Sürücüler görüş mesafesinin düşmesi sonucu yolda ilerlemekte güçlük çekerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Sağanak dolayısıyla başta Bakırköy, Bağcılar, Güngören ve Zeytinburnu olmak üzere birçok ilçede yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü belirtmişti.

Açıklamada, bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının önem taşıdığı ifade edilmişti.