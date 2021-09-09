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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 47 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Bağcılar'da yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen 47 kaçak göçmen yakalandı, olaya ilgili 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 47 kaçak göçmen yakalandı
DHA

Bağcılar'da polis ekipleri gece saatlerinde kamyonetle getirilen 47 yabancı uyruklu kişinin Güneşli Mahallesi'ndeki bir evin zemin katına yerleştirildikleri tespit etti. Yapılan çalışmada 47 kaçak göçmen yakalandı. Olayda kullanılan kamyonet ele geçirilirken, H.K ve D.A adlı şüpheliler gözaltına alındı.Yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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