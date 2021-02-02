İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 42'ye yükseldi

AA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, o günden bu yana etkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı yüzde 23,47 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 42,63 olarak ölçüldü. Son beş günde barajların su seviyesi yüzde 8,32'lik bir artış gösterdi.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 83,65, Terkos'ta yüzde 40,99, Sazlıdere'de yüzde 19,86, Alibey'de yüzde 52,07, Büyükçekmece'de yüzde 44,86, Ömerli'de yüzde 46,79, Darlık'ta yüzde 54,84, Elmalı'da yüzde 50,21, Kazandere'de yüzde 62,40 ve Pabuçdere'de yüzde 19,79 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibariyle 369 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 743 bin metreküp oldu.

- Son 15 yılın oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 2 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 90,07, 2007'de yüzde 55,39, 2008'de yüzde 25,49, 2009'da yüzde 50,95, 2010'da yüzde 95,94, 2011'de yüzde 90,33, 2012'de yüzde 67,14, 2013'te yüzde 77,71, 2014'te yüzde 33,03, 2015'te yüzde 86,67, 2016'da yüzde 75,82, 2017'de yüzde 84,84, 2018'de yüzde 73,60, 2019'da yüzde 90,40, 2020'de yüzde 57,23, 2021'de ise yüzde 42,63 olarak gerçekleşti.