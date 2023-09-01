İstanbul'un Beykoz ilçesinde Pazar günü trafiğe kapalı olacak yollar

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesi’nin iş birliğiyle gerçekleşecek yarışta yerli ve yabancı bin triatlet, Kanlıca, Küçüksu ve FSM Köprüsü'nde, yüzme, koşu ve bisiklet kategorilerinde yarışacak. Yarış güzergâhında kalan bazı yollar, sporcu güvenliği ve organizasyonda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 5.00-10.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Oral B Challenge İstanbul Triatlon Yarışı boyunca trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Yüzme Parkuru:

(Saat 05.30-07.30)

Kanlıca-Küçüksu Arası

Bisiklet Parkuru:

(Saat 5.00-9.30)

Küçüksu - Kavacık TEM bağlantı yolu (Kavacık - Küçüksu geliş yönü kapatılacak, diğer yön Küçüksu

Kavacık yönü normal seyrine devam edecek

TEM Otoyolu Güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık kavşağı arası (Avrupa - Asya gidiş yönü kapatılacak, diğer yön Harp Akademileri - Kavacık yönü normal seyre devam edecek)

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Güney Yönü (Avrupa - Asya) kapatılacak diğer yön (Asya - Avrupa) normal seyre devam edecek)

Koşu Parkuru:

Küçüksu - Körfez Caddesi arası çift yön olarak araç trafiğine kapatılacak.

(Saat:06:30-10:30)

Trafiğe kapalı olan saatlerde sürücüler alternatif yolları kullanabilecek