İstanbul'un bir asırlık böcek koleksiyonu

DEĞİŞEN ŞARTLARLA BÖCEKLERİN HAREKET ALANLARI DA DEĞİŞEBİLİYOR

Dikmen, İstanbul'un güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu, şehirleşme açısından da ilerlediğini, ancak burada yaşayan canlıların bazı sorunları olduğunu belirterek, şehirleşmeyle canlıların yaşam alanlarının tahrip edildiğini, yeşil alan ve park yerine söz konusu alanların da doğal olarak kalması gerektiğini ifade etti.

Kentteki canlılar için bir diğer sorunun kimyasal kirlilik olduğuna dikkati çeken Dikmen, insanların kendi konforları için kara sineklerin şehirlerde olmasını istemediklerini, bunun doğal olduğunu ancak bunu engellemek için kullanılan ilaçların çevredeki diğer böcekleri ve canlıları da etkilediğini aktararak, bu anlamda hedefe yönelik doğru ilaçlama yapılması önerisinde bulundu.