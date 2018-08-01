Buna göre; perakende fiyatlar indeksi yıllık ortalama yüzde 10.12, toptan eşya fiyatları indeksi ise yıllık ortalamada yüzde 12.66 artış gösterdi. Perakende fiyatlar 2018 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.50 toptan fiyatlar ise yüzde 16.77 arttı.

SEKTÖR BAZINDA DEĞİŞİM ORANLARI



Perakende fiyatlar Temmuz 2018’de bir önceki aya göre; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2.94, ev eşyası harcamalarında yüzde 2.44, konut harcamalarında yüzde 1.01, gıda harcamalarında yüzde 0.69, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.09, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.01 artış gösterdi. Giyim harcamalarında yüzde 4.46 azalış gerçekleşti. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.



Toptan fiyatlar ise Temmuz 2018’de aylık bazda bir önceki aya göre; kimyevi maddeler grubunda yüzde 5.87, gıda maddeleri grubunda yüzde 1.64, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.70, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0.56, mensucat grubunda yüzde 0.07 artış izlendi. Madenler grubunda yüzde 2.40, işlenmemiş maddeler grubunda ise yüzde 1.06 azalış gerçekleşti.

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