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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'un eylül enflasyonu belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'un eylül enflasyonu belli oldu

        İstanbul'un eylül ayı enflasyonu aylık yüzde 3,90, yıllık yüzde 59,18 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 12:09 Güncelleme: 01.10.2024 - 12:31
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        İstanbul'un eylül enflasyonu belli oldu
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        İstanbul Ticaret Odası (İTO), eylül ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerini ölçen İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi eylülde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59,18 oranında arttı. Endeks Ağustos'ta yıllık yüzde 61,57 artış kaydetmişti.

        İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre Ağustos'ta endekste yüzde 1,73 olan aylık artış Eylül'de yüzde 3,90 oldu

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        Toptan Eşya Fiyatları Endeksi Eylül'de aylık yüzde 4,67, yıllık yüzde 47,89 arttı. Eylül 2024'te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 13,24, giyim harcamaları grubunda yüzde 6,67, konut harcamaları grubunda yüzde 4,18, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 3,62, gıda harcamaları grubunda yüzde 2,63 artış yaşandı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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