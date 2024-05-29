'İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıl dönümü mesajını paylaştı. Erdoğan mesajında, "Dünya tarihinin ve tarihimizin muhteşem zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıl dönümünü kutluyorum. Fethin ruhunu anlamak için, bu mübarek zaferin nasıl kazanıldığını iyi bilmek gerekiyor. Askeri dehası, kahraman ordumuzun azim ve kararlılığı ile aziz milletimizin bir kıtaya kök salmasına vesile olan fethin ardından, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet'in hoşgörü ve adaletli yönetimiyle İstanbul, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir merkez olmuştur" dedi.