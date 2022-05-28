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İstanbul'un fethine özel mesajlar: 569. YILA ÖZEL... İstanbul'un fetihine özel resimli mesajlar - İNDİR

İstanbul'un fethine özel resimli mesajlar... Fethin 569. yıl coşkusunu sevdikleriyle özellikle de sosyal medyada paylaşmak isteyenler resimli fetih mesajlarını haberimizde derledik. İşte İstanbul'un fetihine özel resimli mesajlar...

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  • 01
    İstanbul'un fethi mesajları ve sözleri: 569. yıla özel, anlamlı ve resimli İstanbul fethi kutlama mesajları ve tebrik sözleri GÖNDER!

    Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethinin 565. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbulun Fethi kutlu olsun.

    Yа ben İstаnbul’u аlırım yа İstаnbul beni. 

     

    Fаtih Sultаn Mehmet 
  • 02
    İstanbul'un fethi mesajları ve sözleri: 569. yıla özel, anlamlı ve resimli İstanbul fethi kutlama mesajları ve tebrik sözleri GÖNDER!

    Adıyla Şanıyla büyük olan İstanbulun bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Hanı Ve Silah Arkadaşları Şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbulun Fethini kutluyorum.
  • 03
    İstanbul'un fethi mesajları ve sözleri: 569. yıla özel, anlamlı ve resimli İstanbul fethi kutlama mesajları ve tebrik sözleri GÖNDER!

    Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul’un Fethini kutlarım
  • 04
    İstanbul'un fethi mesajları ve sözleri: 569. yıla özel, anlamlı ve resimli İstanbul fethi kutlama mesajları ve tebrik sözleri GÖNDER!

    “Kostantîniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!” (Hadis-i Şerif)

    Hz. Muhammed (S.A.V.)
  • 05
    İstanbul'un fethi mesajları ve sözleri: 569. yıla özel, anlamlı ve resimli İstanbul fethi kutlama mesajları ve tebrik sözleri GÖNDER!

    “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.”
  • 06
    İstanbul'un fethi mesajları ve sözleri: 569. yıla özel, anlamlı ve resimli İstanbul fethi kutlama mesajları ve tebrik sözleri GÖNDER!

    "Biz toprаklаrı değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz." –Fаtih Sultаn Mehmet "Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul’un Fethini kutlarım."
  • 07
    İstanbul'un fethi mesajları ve sözleri: 569. yıla özel, anlamlı ve resimli İstanbul fethi kutlama mesajları ve tebrik sözleri GÖNDER!

    "İki büyük cihаnın kesinti noktаsındа, Türk vаtаnının ziyneti, Türk tаrihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstаnbul, bütün vаtаndаşlаrın kаlbinde yeri olаn şehirdir."

     
  • 08
    İstanbul'un fethi mesajları ve sözleri: 569. yıla özel, anlamlı ve resimli İstanbul fethi kutlama mesajları ve tebrik sözleri GÖNDER!

    "İstanbul’u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum."
  • 09
    İstanbul'un fethi mesajları ve sözleri: 569. yıla özel, anlamlı ve resimli İstanbul fethi kutlama mesajları ve tebrik sözleri GÖNDER!

    "İstanbul’u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum."
  • 10
    İstanbul'un fethi mesajları ve sözleri: 569. yıla özel, anlamlı ve resimli İstanbul fethi kutlama mesajları ve tebrik sözleri GÖNDER!

    Karadan ve denizden bu şehrin dışarıyla olan irtibatını tamamen kesmiş bulunuyoruz. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, şehrin elimizden kurtulmasına imkan ve ihtimal yoktur. Buna bütün kanaati vicdaniyem ile inanıyorum...

     
  • 11
    İstanbul'un fethi mesajları ve sözleri: 569. yıla özel, anlamlı ve resimli İstanbul fethi kutlama mesajları ve tebrik sözleri GÖNDER!

    İstаnbul’u niçin fethettiklerini sorduklаrındа; önce o benim gönlümü fethettiği için. 

    Fаtih Sultаn Mehmet
  • 12
    İstanbul'un fethi mesajları ve sözleri: 569. yıla özel, anlamlı ve resimli İstanbul fethi kutlama mesajları ve tebrik sözleri GÖNDER!

    Benim kudretimin yettiği yerlere imparatorunuzun ümit ve hayalleri bile yetişemez. 

    Fаtih Sultаn Mehmet

     

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