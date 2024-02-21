İstanbul'un göbeğinde ateş açıp kaçtılar
İstanbul'un Fatih ilçesinde etrafa rastgele ateş açan şüpheliler kaçtı, polis şüphelileri yakalamak için harekete geçti
Fatih'te, silahla rastgele etrafa ateş açıp kaçan şüpheliyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.
Dervişali Mahallesi Salma Tomruk Caddesi'nde silah sesi duyulması üzerine çevrede bulunan polis ekipleri harekete geçti.
Sesin duyulduğu bölgeye giden ekipleri gören şüpheli, olay yerinden kaçtı.
Fotoğraf: AA
ARA SOKAKLARDA İZİNİ KAYBETTİRDİ
Bir süre ekiplerin kovaladığı zanlı, ara sokaklarda izini kaybettirdi.
Cadde ile ara sokakları araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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