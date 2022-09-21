İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma! Yaralı halde kaçtılar 0:00 / 0:00

İHA

Kağıthane'de iki grup arasında başlayan kavga bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. Cadde ortasında silah çekerek birbirlerine kurşun yağdıran zanlılardan ikisi yaralanarak kaçtı. İHA'nın haberine göre çatışmaya karışan 2’si yaralı 3 kişi, bir evde yakalandıktan sonra polis tarafından hastanede tedavi ettirilerek gözaltına alındı. Dehşet anları kameralara yansırken, olayda kullanılan tabancalardan biri de ele geçirildi. Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde yürüyen iki kişi, karşılaştığı husumetlisiyle önce tartıştı ardından kavgaya etmeye başladı.

Saldırganlar husumetlisini elinde silahla cadde ortasında tekme ve tokatlarla dövmeye başladı. Kısa bir süre sonra motosikletle arkadaşının darp edildiği noktaya gelen bir zanlı, saldırganlarla çatışmaya başladı. Cadde üzerinde süren silahlı çatışmada taraflar birbirlerine ateş ederek ara sokaklara girdi. Taraflar yaralı halde kaçarak izini kaybettirirken, çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. SİLAHLARI ÇEKİP CADDE ORTASINDA ÇATIŞTILAR İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yerde çok sayıda kovanı görünce çalışma başlattı. Çalışmalar devam ettiği esnada E.Ç., polis ekiplerine bir kişinin kendisine poşet içerisinde tabanca bıraktığı ihbarında bulunarak korktuğunu söyledi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, olayda kullanılan bir tabancayı ele geçirdi. Ardında semtte bir süre çalışma yapan polis, çatışmaya karışan saldırganlardan birinin E.E. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda E.E. semtteki bir sokak üzerinde yürüdüğü esnada yakalandı.