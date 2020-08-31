Rusya için casusluk yaptığı iddiasıyla Fransız yarbaya gözaltı

İHA

İstanbul'da, saat 09.30 sıralarında Şişli Akar Caddesi üzerinde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde motosikletli 2 şüpheli, saat 08.00 sıralarında Piyelapaşa Bulvarı üzerinde bir kadının cep telefonunu kapkaç yaptı. Şüpheliler, ardından Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’nde bir vatandaşa da kapkaç girişiminde bulundu. Hızla bölgeden

KAPKAÇ ANI KAMERAYA YANSIDI

İHA'da yer alan habere göre kapkaç zanlıları, bir süre bekledikten sonra cep telefonuyla konuşarak yolda yürüyen genç bir kadını gözlerine kestirdi. Harekete geçen şüpheliler, kadının telefonunu kulağında konuşurken kapkaç yaptılar. Neye uğradığına şaşıran kadın, kapkaççıların arkasından bağırdı ancak zanlılar hızla uzaklaşarak izlerinin kaybettirdi. Kapkaç anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

YARIM SAATTE 3 KAPKAÇ YAPTILAR

Yarım saat aralıklarla kapkaç olayının yaşanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin inceleyerek mağdurların ifadelerine başvurdu. Mağdur kadın ise arkadaşlarının yardımıyla emniyete giderek şikayette bulundu. Eşkallerini tespit eden polis, zanlıları yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.