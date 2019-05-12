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İstanbul'un hava yolcusu 4 ayda 31 milyonu geçti

AA

Bu yılın ocak, şubat, mart ve nisan aylarında, İstanbul'daki tüm havalimanlarından iç ve dış hatta icra edilen sefer sayısı 218 bin 401 olarak hesaplandı

İstanbul'un hava yolcusu

Bu yılın ocak, şubat, mart ve nisan aylarında, İstanbul'daki tüm havalimanlarından icra edilen 218 bin 401 seferle 31 milyon 803 bin 92 yolcu taşındı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, 6 Nisan'dan itibaren ticari seferlere kapanan, sadece özel ve kargo uçuşlarının yapıldığı Atatürk Havalimanı'ndan, bu yılın ocak-nisan döneminde toplam 16 milyon 72 bin 534 yolcu seyahat etti.

İç hatta 4 milyon 227 bin 132, dış hatta 11 milyon 845 bin 402 yolcu, bu dönemde söz konusu havalimanından yapılan uçuşları kullandı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yılın ilk 4 ayında iç hatlarda 6 milyon 843 bin 442, dış hatlarda 4 milyon 156 bin 976 olmak üzere toplam 11 milyon 418 yolcu misafir edildi.

"Büyük Göç" olarak bilinen tarihi taşınmanın 6 Nisan'da sona ermesinin ardından seferlerin tam kapasite ile icra edildiği İstanbul Havalimanı'nı bu yılın ilk dört ayında 4 milyon 730 bin 140 yolcu kullandı.

İstanbul Havalimanı, dört aylık dönemde iç hatta 1 milyon 200 bin 705, dış hatta 3 milyon 529 bin 435 yolcuyu ağırladı.

Böylece İstanbul'daki tüm havalimanlarından, bu yılın ocak, şubat, mart ve nisan aylarında geliş-gidiş yapan yolcu sayısı 31 milyon 803 bin 92 olarak hesaplandı.

Geçen yılın aynı döneminde İstanbul'daki havalimanlarını kullanan yolcu sayısı 32 milyon 292 bin 492 olarak belirtilmişti.

SABİHA GÖKÇEN'DE HAVA TRAFİĞİ 73 BİNİ GEÇTİ

Bu yılın ocak-şubat-mart-nisan aylarında, Atatürk Havalimanı'ndan 115 bin 435 geliş ve gidiş seferi icra edildi.

İç hatta 31 bin 282, dış hatta 84 bin 153 sefer bu havalimanından düzenlendi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yılın 4 ayında yapılan sefer sayısı iç hatlarda 43 bin 206, dış hatlarda 30 bin 268 olarak kayıtlara yansıdı. Bu havalimanında, ocak-nisan döneminde 73 bin 474 sefer icra edildi.

İstanbul Havalimanı'nda, bu yılın ilk dört ayında, iç hatta 8 bin 57, dış hatta 21 bin 435 olmak üzere toplam 29 bin 492 uçuş icra edildi.

Böylece, megakentteki havalimanlarından 2019'un aynı döneminde 218 bin 401 uçağın iniş ve kalkış yaptığı hesaplandı.

Geçen yılın ocak-nisan döneminde İstanbul'dan icra edilen sefer sayısı 220 bin 775 olarak hesaplanmıştı.

 

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