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İstanbul'un iki yakasında depo müzeler oluşturma çalışmaları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un Avrupa yakasında İstanbul Havalimanı'nda, Anadolu yakasında ise Maltepe'de depo müzeler oluşturulma çalışmalarına başlandığını duyurdu

İstanbul'un iki yakasında depo müzeler oluşturma çalışmaları başladı
İstanbul'un iki yakasında depo müzeler oluşturulacak
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AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzelere yıl içerisinde kazandırılan eserlerin ortalama yüzde 23'ünün, arkeolojik kazılar yoluyla kazandırılan eserlerin ise yüzde 30'unun her yıl İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonuna dahil edildiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; koleksiyonun genişlemesinin memnuniyet verici bir gelişme olmasının yanında, bu durumun, eserlerin mevcut depolarda uygun biçimde muhafaza edilmesini zorlaştırdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eserlerin taşınmasına ilişkin karar ile İstanbul Arkeoloji Müzelerinin mevcut depolarının rahatlatılması, koleksiyonun aynı zamanda laboratuvar ortamına da sahip çok daha uygun koşullarda muhafaza edilmesi, birinci derece deprem bölgesinde yer alan İstanbul'da olası bir deprem ve diğer afet risklerine karşı hazırlıklı olunması ve eserlerin bu risklere karşı da korunması amaçlanmıştır. Böylece İstanbul Arkeoloji Müzelerine ve bölgedeki diğer müzelere hizmet verebilmesi amacıyla, İstanbul'un Avrupa yakasında İstanbul Havalimanı'nda, Anadolu yakasında ise Maltepe'de Bakanlığımız adına taksisi yapılan alanlarda depo müzeler oluşturulma çalışmalarına başlanmıştır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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