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Haberler Gündem Çevre İstanbul'un iki yakasındaki iki derede "kirlilik" iddiası! Vatandaşlar kokudan rahatsız - Güncel haberler
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İstanbul'un iki yakasındaki iki derede "kirlilik" iddiası! Vatandaşlar kokudan rahatsız

İstanbul'un farklı yakalarında bulunan iki dere renk değiştirdi, çevredekiler yayılan kokudan rahatsız oldu. Pendik'teki Kemiklidere'de suyun belirli noktalarda gri renkte aktığı, dere çevresine atık ve çöplerin bulunduğu görüldü. Benzer bir durum, Başakşehir sınırlarından Bakırköy'e kadar uzanan ve Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi'nde de gözlemlendi. Derenin özellikle Halkalı'daki tarihi Papaz Köprüsü bölümünde çamurlu ve mavi-gri renkli suyun birbirine karıştığı nokta göze çarptı

İstanbul'un iki yakasındaki iki derede
DHA

İstanbul'un iki yakasındaki iki dere renk değiştirdi, çevredekiler yayılan kokudan rahatsız oldu.

Megakent'in Anadolu Yakası'ndaki Pendik ilçesinde bulunan Kemiklidere'de suyun belirli noktalarda gri renkte aktığı, dere çevresine atık ve çöplerin bulunduğu görüldü. Çevre sakinleri, etrafa kötü koku yayan dereden rahatsız olduklarını belirtti.

SABİHA GÖKÇEN'İN YAKININDAN GEÇİYOR

Çevresinde sanayi alanları, liman, alışveriş merkezleri, apartmanlar ve sitelerin de bulunduğu derenin bir bölümü de Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınından geçiyor.

Belirli noktaları sığ halde ve çamurlu görünüme sahip olan dere, Güzelyalı Mahallesi yakınında Marmara Denizi ile birleşiyor.

ÇAMURLU VE MAVİ-GRİ RENKLİ SU

Benzer bir durum ise, Avrupa Yakası'ndaki Başakşehir ilçesi sınırlarından, Bakırköy ilçesine kadar uzanan ve Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi'nde görüldü. Balçık benzeri birikimler oluşan derenin bazı noktalarında, martı ve güvercinler dikkat çekti.

Derenin özellikle, Halkalı'daki tarihi Papaz Köprüsü tarafında bulunan bölümünde çamurlu ve mavi-gri renkli suyun birbirine karıştığı nokta göze çarptı.

İSKİ'nin derenin Halkalı-Bağcılar bölümünde ıslah ve düzenleme çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

"KANALİZASYON KOKUSUNA BENZER BİR KOKU"

Kemiklidere yakınında yaşadığını belirten Ali Çam, "Daha önce çalışmalar yapılmış, ıslah olmuş bir dere fakat kokuyor, özellikle denize yakın bölümlerde yürüdüğünüz zaman koku artıyor. Derenin bazı noktalarında yağmur sonrasında yarım metreye yakın birikintiler, çamur ve kalıntılar oluşuyor. Kanalizasyon kokusuna benzer bir koku oluşuyor. Artık birileri bir şey mi bırakıyor, atık mı atılıyor, bilemiyorum. Renginin değiştiği noktayı biliyorum, lağım kokusu ve görünümü var aynı zamanda orası denize döküldüğü yer" dedi.

"KÖTÜ KOKU BİZİ RAHATSIZ EDİYOR"

Bölgeye yakın bir noktada yaşadığını ifade eden başka bir kişi ise, "Buranın biraz yukarısında oturuyorum, kötü koku bizi rahatsız ediyor. Bu dere yapılacaktı fakat söylenilen gibi olmadı. Hatta bu derede kayıklar, tesisler de olacaktı, olmadı" diye konuştu.

"2022'NİN TEMMUZ AYINDA TEMİZLENDİ"

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınan bilgiye göre, Kemiklidere havzasında son çalışmaların 2022 yılının temmuz ayında gerçekleştirildiği; dere yakınındaki atık ve çöplerin toplanıldığı, su içindeki çamur ve kirlilik oluşan noktaların temizlendiği belirtildi.

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