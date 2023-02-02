İstanbul'un kar raporu belli oldu! Bugünlerde yağacak!

"İSTANBUL'A KAR GELİYOR"

"Doğu Anadolu'da beklentilerin de üzerinde bir kar var. Böyle giderse İstanbul'un da başı belaya girebilir gelecek hafta. Bela derken çok güzel bir su havzası yenilenmesi de söz konusu olacak. Doğu Karadeniz yaylalarında kar var. Batı Karadeniz'de de yağış oluşuyor.