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İstanbul'un kayıp sarayı

İstanbul'un kayıp sarayı Boukoleon yeniden gün yüzüne çıkarılacak. Roma döneminin tek sahil sarayı olan Boukoleon restore edilerek açık hava müzesi olacak. Kayıp saray yüz ölçümü olarak Topkapı Sarayı'ndan daha büyük olmasıyla dikkat çekiyor. 4. yüzyılda inşaa edilen sarayda evsizlerin kalması dikkat çekiyor

03.09.2018 - 16:44 | Güncelleme:

Topkapı Sarayı'nın yanı başında bulunan Boukoleon zaman içerisinde yok olmaya terk edilmişti. Hemen arkasından geçen tren yolu ile önünden geçen sahil yolu sarayda ciddi tahribatlara yol açtı.

EVSİZLERİN VE TİNERCİLERİN MEKANI

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, 100 bin metrekarelik yüzölçümü ile Topkapı Sarayı'ndan bile büyük olan Boukoleon, günümüzde evsizlerin ve tinercilerin uğrak mekanı haline geldi.

Boukoleon, Geç Roma döneminde 4. yüzyılın ilk çeyreğinde İmparator Büyük Konstantinos tarafından yaptırılan Büyük İmparatorluk Sarayı'nın (Hlataium Magnum) devamı niteliğinde.

SARAY İSMİNİ BOĞA-ASLAN HEYKELİNDEN ALIYOR

Arkeolog Murat Sav, "Sarayın Boukoleon adının, yakınında bulunan limandan geldiği sanılıyor. Boukoleon Limanı kelime anlamı olarak iki şekilde kullanılıyor. İlki, Grekçe'den geldiği bilinen bukolos (çoban) anlamı. Diğer anlamı ise boğa-aslan isimlerinin birleşimiyle oluşmuştur (bous kai leon) ve limanda bulunan bir aslanın boğayı öldürürken yapılmış bir heykelinden dolayı bu ismin kullanıldığı düşünülüyor. Boğa-aslan heykelinin de 1532 yılında yıkılarak denize düşüp yok olduğu biliniyor" dedi.

 



DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE

UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan Boukoleon Sarayı, İmparator II. Theodosius tarafından 408-450 yılları arasında yaptırıldı. Saray, Latin istilasının yaşandığı 1204 yılına kadar kullanıldı. 9. ve 10. yüzyıllarda bazı eklemeler yapıldı. İmparator Nikephoros Phokas, 967 yılında havuzu ve avlusu olan, herhangi bir ayaklanmada sığınabileceği erzak deposu ile fırın işlevinde bir mekan ekletti. Ancak buna rağmen bir suikaste kurban gitti.

KAYIP SARAY MÜZE OLACAK

İstanbul'un en eski tarihi yapılarından olan Boukoleon Sarayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilecek ve açık hava müzesi olarak hizmete sunulacak.

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