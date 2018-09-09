Dünyanın en önemli metropolleri arasında yer alan İstanbul'da ulaşımın can damarını oluşturan otobüsler, her yeni güne başlamadan önce köşe bucak temizlenerek vatandaşın hizmetine sunuluyor.

Günün ilk ışıklarıyla işe, okula yetişme telaşının da başladığı İstanbul'da, otobüsler, toplu ulaşım hizmetinin en önemli ağlarından birini oluşturuyor. İETT bünyesinde hizmet veren 600'ü metrobüs, yaklaşık 3 bin araçta 5 bin şoför dönüşümlü olarak görev yapıyor.

Seferlerini tamamlayarak garajlarına getirilen otobüslerde, temizlik ilk olarak dış yüzeyde başlıyor. Daha sonra insan sağlığına zarar vermeyen ve Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmış ürünlerle otobüsün içindeki tüm metal-plastik yüzeylerin ve zeminin temizliği gerçekleştiriliyor. Günlük temizlik, araç içerisinde elle tutulan kısımların ilaçlanmasının ardından tamamlanıyor.

Rutin işlemlerin haricinde otobüslerde, en az ayda bir detaylı temizlik ve ilaçlama gerçekleştirililiyor, 3 ayda bir de bakteri ve haşerelere yönelik ilaçlama yapılıyor.

Özellikle mevsim geçişlerinde bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önleme çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla haftada bir kez de bakteri ve virüslere karşı dezenfektasyon işlemi gerçekleştiriliyor.

Temizlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından ertesi günkü seferlerine hazır hale getirilen otobüsler, vatandaşın hizmetine sunuluyor.

"KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNE KATKIDA BULUNMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İETT Anadolu Garaj Müdürlüğü Şefi Vahdet Melikoğlu, İstanbul genelinde yaklaşık 3 bin, Anadolu Yakası'nda da bin 200 araçla vatandaşlara hizmet verildiğini söyledi.

Melikoğlu, günlük yaklaşık 3 milyon kişinin kullandığı otobüslerin her gün temizlik ve ilaçlama işlemlerine tabii tutulduğunu anlatarak, sürece ilişkin bilgi verdi.

İETT'nin araçlarındaki temizliğin 3 şekilde gerçekleştirildiğini aktaran Melikoğlu, şunları kaydetti:

"Bunlardan birincisi günlük, rutin temizlik dediğimiz, otobüsün iç ve dış yüzeyinin temizlenmesi, en sık kullanılan ve elle tutulan kısımların ilaçlanması üzerine gerçekleştiriliyor. İkincisi de aylık detaylı temizlik dediğimiz çalışma. Bu çalışmada, rutin temizliğe ek olarak havalandırma kanalları, kapakları hava yoluyla bulaşan hastalıklara karşı ilaçlanıyor. Bu işlemde şoför mahalli, koltuk altları, kalorifer petekleri gibi alanlar temizlenip, ilaçlanıyor. Üçüncü olarak da üç ayda bir bakteri ve haşere ilaçlaması yapıyoruz. Bunlara ek olarak da toplum sağlığı açısından araçlarımız, geçiş mevsimlerinde grip ve nezle gibi hastalıkların yayılmasını engellemek adına haftada bir kez bakteri ve virüslere karşı dezenfektasyon işlemine tabii tutuluyor. Mümkün olduğunca araçlarımız vasıtasıyla bu hastalıkların yayılmasını engelleyerek, koruyucu sağlık hizmetlerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz."

"EN ÇOK ÇEKİRDEK KABUKLARI VE SAKIZDAN ŞİKAYETÇİYİZ"

Vahdet Melikoğlu, otobüslerin temizlenmesinde görev yapan personelin İETT'nin Enerji ve Çevre Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün eğitimlerinden geçirildikten sonra göreve başlatıldığını anlattı.

Senede en az iki kere olmak üzere akredite kuruluşlara otobüsten numune alınarak küf, maya, mantar, bakteri ölçümü için gönderim yapıldığını ifade eden Melikoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle şüpheli bir durum tespit edildiyse, mesela genel bir salgın ya da geçiş mevsimlerinde olası riskler gibi durumlarda da hemen numune alınarak işlem yapılıyor. Personel temizlik sırasında en çok çekirdek kabuklarından ve yere sakız atılmasından şikayet ediyor. Bunlara ek olarak biz otobüsün iç yüzeyine yazı yazılmasından çok rahatsız oluyoruz. Bu hem araca zarar veriyor hem de görüntü kirliliğine sebep oluyor. Biz burada değerli İstanbul halkından kendi araçlarına, kendileri adına sahip çıkmaları, özen göstermeleri ve temiz tutmaları ricasında bulunuyoruz. Halkımız gönül rahatlığıyla otobüslerimizi kullanabilir. Ölçümlerimiz Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği sınır değerlerinin 100 kat altında çıkıyor ki biz bunu özellikle en çok kullanılan araçlarımızdan numune alarak yapıyoruz. Halkımız gönül rahatlığıyla araçlarımıza binip yolculuk hizmeti almaya devam edebilir."

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