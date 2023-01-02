İstanbul'un zam şampiyonu ilaçlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

İstanbul'un zam şampiyonu ilaçlar

İstanbul'da aralıkta önceki aya göre yüzde 46.95 ile en çok ilaçların fiyatı artarken, en yüksek düşüş yüzde 22.14 ile karnabaharda görüldü

İstanbul'un zam şampiyonu ilaçlar
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

İstanbul'da aralıkta önceki aya göre en çok ilaçların fiyatı artarken, en yüksek düşüş karnabaharda görüldü.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), aralık ayında bir önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 121'inin perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 94 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Aralık ayında sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yer alan ilaçlar, yüzde 46,95 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler arasında ise gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 42,17 ile yeşil soğan, yüzde 27,76 ile yaş üzüm, konut harcamaları grubundan yüzde 25,02 ile şehir şebeke suyu, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 25,00 ile bilimsel ve edebi kitap, gıda harcamaları grubundan yüzde 21,66 ile soğan ve yüzde 16,72 ile elma yer aldı.

KARNABAHAR YÜZDE 22.1 UCUZLADI

2022 Aralık ayında gıda harcamaları grubunda yer alan karnabahar fiyatı yüzde 22,14 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler arasında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 21,73 ile şehirler arası otobüs bilet ücreti, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 15,16 ile maç giriş bilet ücreti, gıda harcamaları grubundan yüzde 12,30 ile portakal ve yüzde 10,88 ile ıspanak yer aldı.

Aralık ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (%)
Yeşil Soğan 42,17
Soğan 21,66
Elma 16,72
Mandalina 8,85
Patates 7,92
Karnabahar -22,14
Portakal -12,3
Ispanak -10,88
Limon -9,5
Lahana -9
Pırasa -8,16
Muz -6,79
Mevsim Dışı Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (%)
Yaş Üzüm 27,76
Taze Fasulye 13,6
Sivri Biber -9,33
İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler Aylık Yüzde Değişim (%)
İlaçlar 46,95
Şehir Şebeke Suyu 25,02
Bilimsel ve Edebi Kitap 25
Sabun 13,7
Gazete 11,16
Elektrik Süpürgesi 11,12
Çamaşır Suyu 11,07
Zeytinyağı 10,54
Leblebi 10,36
Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti -21,73
Maç Giriş Bileti Ücreti -15,16
Benzin -3,62
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Konut kampanyası çarşamba günü açıklanacak
İŞ-YAŞAM Konut kampanyası çarşamba günü açıklanacak
Nebati'den ihracat rekoru değerlendirmesi
İŞ-YAŞAM Nebati'den ihracat rekoru değerlendirmesi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
İŞ-YAŞAM "Hedefimiz ihracatta dünyada ilk 10'a girmek"
''Parite etkisi yılbaşından itibaren 14 milyar dolar oldu''
İŞ-YAŞAM ''Parite etkisi 14 milyar dolar''
İhracatta rekor
İŞ-YAŞAM İhracatta rekor
Zam şampiyonu belli oldu! 2022 yılının zam şampiyonu kuru soğan
İŞ-YAŞAM 2022 yılının zam şampiyonu
Yeni düzenleme... Son dakika: Açık havada müziğe saat sınırı - Güncel haberler
İŞ-YAŞAM Konser ve festivallere müzik düzenlemesi
Garanti BBVA ve Coats'dan sürdürülebilirlik iş birliği
İŞ-YAŞAM Garanti BBVA ve Coats'dan iş birliği
İmalat PMI'da yükseliş
İŞ-YAŞAM İmalat PMI'da yükseliş
Küresel piyasalar yılın ilk işlem gününe sakin başladı
İŞ-YAŞAM Piyasalar yeni yıla sakin başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.