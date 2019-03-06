İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Kültür Kulübü öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla proje hazırladı.

"Hakları yok sayılan, küçük görülen, dayak yiyen, taciz ve tecavüze maruz kalan tüm kadınlarımız için... Haklarınıza sahip çıkın çünkü siz kadınsız..." cümleleriyle anlatılan projede, farklı mesleklerden emekçi kadınlar kamera karşısına geçti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü projesinin yönetmenliğini Rana Usta üstlenirken, video klibin kurgusunu Berkay Şeker yaptı. Emir Dereci sanat yönetmeni, Alper Şahin görüntü yönetmeni olurken, senaryoyu Eda Özdemir kaleme aldı. Müzik ise Yetkin Omaç tarafından bestelendi.