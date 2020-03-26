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İstanbul Valiliği: 25 bin 364 vatandaşımızın ihtiyacı giderildi

İstanbul Valiliği'den yapılan açıklamada, "Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar 13.00'ten bugün 09.00'a kadar 'Vefa' çalışmaları kapsamında İstanbul'da 28 bin 371 vatandaşımızın çağrısı cevaplandırılmıştır. Temel ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen 25 bin 364 vatandaşımızın ihtiyacı giderilmiş, bilgi edinmek amacıyla arayan 3 bin 7 vatandaşımıza da gereken bilgiler verilmiştir" denildi

İstanbul Valiliği
AA

İstanbul Valiliği, Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezlerinin çalışmalarının başladığı 22 Mart 13.00'ten bugün 09.00'a kadar kentte 28 bin 371 vatandaşın çağrısının cevaplandırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların evden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında, Bakanlığın genelgeleri doğrultusunda İstanbul'da Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezlerinin oluşturduğu anımsatıldı.

Bu merkezlerde 24 saat esasına göre hizmet verildiği belirtilen açıklamada, öncelikli risk grubundaki 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yaptıkları başvuruların, 39 ilçedeki Vefa İletişim Merkezlerine yönlendirildiği anlatıldı.

İlçelerde, kaymakamların koordinasyonunda oluşturulan İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin, talep sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını ivedilikle karşılamaya devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uygulamanın başladığı 22 Mart 13.00'ten bugün 09.00'a kadar 'Vefa' çalışmaları kapsamında İstanbul'da toplam 28 bin 371 vatandaşımızın çağrısı cevaplandırılmıştır. Temel ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen 25 bin 364 vatandaşımızın ihtiyacı giderilmiş, bilgi edinmek amacıyla arayan 3 bin 7 vatandaşımıza da gereken bilgiler verilmiştir."

Açıklamada, Valilik koordinasyonunda, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarının en hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için kaymakamlıklar, emniyet ve jandarma birimleri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve İstanbullular arasında çok değerli bir yardımlaşma ve dayanışma sergilendiği vurgulandı.

Açıklamada, "İlimizde sunulan 'Vefa' hizmetlerinde görev alan bütün kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ve çalışanlarına, kıymetli büyüklerimiz ve İstanbullular adına şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. Evlerinde kalan ve bu çalışmalarda bizlere destek veren bütün İstanbullulara teşekkür ediyoruz. Evinde kal İstanbul." denildi.

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