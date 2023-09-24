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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Valiliği, bir grup Türk, Körfez vatandaşına saldırdığı yönündeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı

        İstanbul Valiliği, bir grup Türk, Körfez vatandaşına saldırdığı yönündeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı

        İstanbul Valiliği: Sosyal medya mecralarında İstanbul'da bir grup Türk, Kuveytli olduğu söylenen bir Körfez vatandaşına saldırdı başlığıyla paylaşımlar yapılmıştır. Konuyla ilgili yapılan araştırmada olayın iki ay önce Beyoğlu İlçesi Kocatepe Mahallesi'nde üç turist arasında meydana geldiği tespit edilmiştir. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlanan olayla ilgili taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadığı için herhangi bir adli ya da idari süreç başlatılmamıştır

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 19:38 Güncelleme: 24.09.2023 - 19:52
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        İstanbul Valiliği'nden iddialara yalanlama
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        İstanbul Valiliği, bir grup Türk, Körfez vatandaşına saldırdığı yönündeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Sosyal Medya da İstanbul'da bir grup Türk, Kuveytli olduğu söylenen bir Körfez vatandaşına saldırdı başlığıyla paylaşımlar yapıldı. Bunun üzerine açıklama yapan İstanbul Valiliği olayın gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Sosyal medya mecralarında İstanbul'da bir grup Türk, Kuveytli olduğu söylenen bir Körfez vatandaşına saldırdı başlığıyla paylaşımlar yapılmıştır. Konuyla ilgili yapılan araştırmada olayın iki ay önce Beyoğlu İlçesi Kocatepe Mahallesi’nde üç turist arasında meydana geldiği tespit edilmiştir. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlanan olayla ilgili taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadığı için herhangi bir adli ya da idari süreç başlatılmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

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        #haberler
        #istanbul valiliği
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