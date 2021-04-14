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İstanbul Valiliği kamuda mesai saatlerini açıkladı! Kamu mesai saati kaçta başlıyor ve bitiyor?

İstanbul Valiliği, güvenlik, sağlık, acil çağrı, arama kurtarma gibi alanlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin değiştirildiğini açıkladı. Peki kamu mesai saati kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte İstanbul kamu kuruluşları mesai saatleri...

İstanbul Valiliği kamuda mesai saatlerini açıkladı! Kamu mesai saati kaçta başlıyor ve bitiyor?
AA

İstanbul Valliliği'nden yapılan açıklamada; koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında "kısmi kapanma" sürecinde Cumhurbaşkanlığının 2021/8 sayılı Genelgesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde istifade edileceği belirtilerek, mesai saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, belirlenen bu saatlerin, kamuda süreklilik gerektirmeyen hizmetler için geçerli olduğu, kamu hizmetinin gereği olarak kesintisiz sunulması gereken güvenlik, sağlık, acil çağrı, arama/kurtarma gibi alanların bu kapsamın dışında bulunduğu belirtildi.

Bu doğrultuda, 112 AÇM, AFAD, EGM, JGK, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresinin ildeki birimleri başta olmak üzere, zorunlu kamu hizmetlerinin sunumunda aksama yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 14 Nisan 2021 tarih ve 31 No'lu karar ile İstanbul'da mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlenmiştir.

İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; idari izin kapsamındaki personele (gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş üzerindeki personel, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunanlar) kolaylık gösterilecek ve idari izinli sayılacaktır. Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir.

İlimizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarında tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, görev yerleri ve kullanılan araçların dezenfekte işlemleri gibi tedbirler titizlikle sürdürülecektir."

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