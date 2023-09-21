Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Valiliği'nden başka illere kayıtlı Suriyelilere uyarı

        İstanbul Valiliği'nden başka illere kayıtlı Suriyelilere uyarı

        İstanbul Valiliği, kayıtları başka illerde olan ve İstanbul'da yaşayan Suriye uyruklu yabancılara hatırlatmada bulunarak, 24 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiği uyarısı yapıldı. Valilik bu sürenin uzatılmayacağını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 00:59 Güncelleme: 21.09.2023 - 00:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Valiliği'nden başka illere kayıtlı Suriyelilere uyarı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Valiliği, 28 Temmuz 2023 tarihinde yapılan duyuruyu hatırlatarak, başka illerde kayıtlı olmalarına rağmen İstanbul'da yaşayan Suriye uyruklu yabancıların 24 Eylül 2023 tarihine kadar dönmeleri gerektiği belirtildi.

        SÜRE UZATILMAYACAK

        DHA'nın haberine göre; İstanbul Valiliği'nde yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Valiliğince 28 Temmuz 2023 tarihinde yapılan duyuruda; İstanbul ili dışında kayıtlı olmasına rağmen hâlihazırda İstanbul ilinde bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı oldukları illere 24 Eylül 2023 tarihine kadar dönmeleri gerektiği belirtilmişti. Söz konusu Suriye uyruklu yabancıların 24 Eylül 2023 tarihine kadar İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, kayıtlı oldukları illere dönmek üzere başvurması halinde kendilerine yol izin belgesi verileceği de belirtilmişti.

        DEPREM BÖLGESİNDEN GELENLERE İKİNCİYİ DUYURUYA KADAR İZİN VERİLDİ

        24 Eylül 2023 tarihi itibariyle Valiliğimiz tarafından yapılacak olan denetimlerde; İstanbul ilinde yasal kalış hakkı olmadığı halde kendilerine tanınan süre sonunda, ilimizden ayrılmadığı tespit edilen Geçici Koruma Kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılar; Geçici Barınma Merkezlerine alınarak, kayıtlı oldukları illerde kalmaları amacıyla, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında idari yükümlülükler getirilerek, öngörülen yaptırımlar uygulanacaktır. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle depremden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'da kalışlarına izin verilecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #istanbul valiliği
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Okan Buruk: İnanıyoruz, korkmuyoruz!
        Okan Buruk: İnanıyoruz, korkmuyoruz!
        Azerbaycan lideri Aliyev'den açıklamalar
        Azerbaycan lideri Aliyev'den açıklamalar
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        A Milli Takım'da Montella dönemi!
        A Milli Takım'da Montella dönemi!
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğluna gözaltı
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğluna gözaltı
        Rehin alınan anne kurtarıldı
        Rehin alınan anne kurtarıldı
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Aracın içinden suikast silahları çıktı
        Aracın içinden suikast silahları çıktı
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Ukrayna ve Polonya arasında 'tahıl' krizi
        Ukrayna ve Polonya arasında 'tahıl' krizi
        Yıldızı parlayacak 5 sektör
        Yıldızı parlayacak 5 sektör
        Yenilerden hayır yok!
        Yenilerden hayır yok!
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!