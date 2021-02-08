İstanbul Valiliği'nden Beyza Buldağ açıklaması

Buldağ bu sabah gözaltına alınmış, Savcılık, Buldağ’ı ‘halkı kin nefret düşmanlığa tahrik’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ suçlarından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk etmişti.
Mahkeme, Buldağ’ın "suç işlemeye tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Twitter sosyal paylaşım sitesinde yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili” çalışmalarda;
- "Diriliyoruz, @Diriliyoruz1" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (M.Ü.) isimli şahıs İstanbul’da,
- "Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (B.B.) isimli şahıs İzmir ilinde yakalanarak gözaltına alınmış,
Bugün mevcutlu olarak sevk edildikleri adli makamlarca (T.C.K. 214 Md. Kapsamında) tutuklanmışlardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun geçen ay rektör atanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Şimdiye dek eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında birçok kişi tutuklanmıştı.
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