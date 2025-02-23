İstanbul'da kar şehri terk ediyor, okullar tatil değil

İstanbul'da birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Öğrencilere İstanbul Valisi Davut Gül'den cevap geldi. Gül, okulların eğitime kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

OKULLAR TATİL DEĞİL

İstanbul Valisi Davut Gül "Sevgili Öğrencilerimiz, Biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz! Ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek. Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz! Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz." dedi.

📢 Sevgili Öğrencilerimiz,



Biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz!

Ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek.

Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz!



Hepinize başarılı ve güzel… — Davut GÜL (@gul_davut) February 23, 2025

KUVVETLİ BUZLANMAYA DİKKAT!

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; Bugün (Pazar), İstanbul genelinde aralıklarla bölgesel olarak etkili olan kar yağışlarının gece saatlerinden itibaren şiddetini azaltarak devam etmesi, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren ise ilimizi terk etmesi beklenmektedir.

Yarın (Pazartesi) havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde; sıcaklığın -3 °C ila -6 °C derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre;



Bugün (#Pazar), #İstanbul genelinde aralıklarla bölgesel olarak etkili olan kar yağışlarının gece saatlerinden itibaren şiddetini azaltarak devam etmesi, #Pazartesi sabah saatlerinden itibaren ise ilimizi terk etmesi beklenmektedir.



🌥️… — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) February 23, 2025