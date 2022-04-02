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İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet'teki etkinlikler hakkında açıklama

İstanbul Valiliği, Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan etkinliklerden İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun yetkili olduğunu belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın taleplerini reddettiğini açıkladı.

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet etkinlikleri hakkında açıklama
Sultanahmet'teki etkinlikler hakkında açıklama
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HABERTURK.COM

İstanbul Valiliği, basında yer alan “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Ramazan etkinlikleri düzenlenmek istenildiği, ancak bu talebe Valiliğimizce izin verilmediği” yönündeki haberler hakkında açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında "Konunun, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görev ve yetki alanında bulunması nedeniyle her iki talep Valiliğimizce; İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletilmiştir" denildi.

Valiliğe gelen yazıda ise şu ifadeler yer aldı:

"Kurulun 26.02.2020 tarihinde aldığı 7346 sayılı karar ile Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirilmesi istenen bu türden etkinliklerin; “Meydanı’nın Dünya Kültürel Miras alanında bulunması, kurulacak stant ve sahnelerin meydan çevresindeki 1. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli anıt eserlerin görünürlüğünü ve algılanmasını olumsuz yönde etkilemesi, tarihi meydanlardaki yaya geçişinin daraltılması ve meydan çevresindeki kültür varlıklarına yaya erişiminin kısıtlanması nedeniyle UYGUN OLMADIĞINA karar verildiği, bu nedenle her iki talebin de değerlendirilemeyeceği" bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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