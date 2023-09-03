İstanbul Valiliği'nden "Taksim'de voleybol yayını" açıklaması

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çeşitli sosyal medya mecralarında 'Bayan Voleybol Milli Takımımızın maç yayınına Valilik engel oldu' şeklinde asılsız içerikler paylaşılmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bayan Voleybol Milli Takımımızın pazar akşamı oynayacağı Avrupa Şampiyonası Final maçının ilimizin 7 meydanında canlı yayınlanması için Valiliğimize yazılı başvuruda bulunmuştur. Taleplerin 6’sı (Çekmeköy, Bağcılar, Sultangazi, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Pendik) Valiliğimizce onaylanmıştır. Taksim Meydanı 2012 yılından bu yana toplantı ve etkinlik alanı olarak kullanılmadığı için Taksim Meydanı’yla ilgili talep onaylanmamıştır" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Beyoğlu Belediyesi'nin de Taksim'de maçın canlı yayınlanması için talebinin olduğu. Her iki talebin de onaylanmadığı öğrenildi.