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İstanbul Valiliği'nden uyuşturucuyla mücadele açıklaması

İstanbul Valiliği, uyuşturucuyla mücadele ile ilgili yaptığı açıklamada, "2022 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla gerçekleştirilen 42 bin 442 operasyonda toplam 61 bin 612 şüpheli yakalanmış, 6 bin 103 şüpheli ise tutuklanmıştır. Düzenlenen operasyonlarda, 841 bin kilo eroin, 6 bin 821 kilo esrar ve 739 kilo kokain ele geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı

İstanbul Valiliği'nden uyuşturucuyla mücadele açıklaması
İstanbul Valiliği'nden uyuşturucuyla mücadele açıklaması
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HABERTURK.COM

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul’da uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelemiz, her alanda hız kesmeden güçlü bir şekilde devam etmektedir" denildi.

"Gençlerimizi, vatandaşlarımızı, aile birliğimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine karşı, başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve gönüllü kuruluşlarımız, büyük bir kararlılık ve uyum içerisinde mücadele etmektedir" ifadelerinin yer aldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul’da Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Gümrük Teşkilatımız, gerçekleştirdikleri operasyonlarda çok önemli başarılar elde etmiş ve etmeye de devam etmektedir.
Ayrıca, sürekli kılık değiştiren zararlı alışkanlıklara karşı gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetleriyle insanlarımız bilinçlendirilmekte; gayretli, etkili ve kararlı çalışmalarla toplumsal hayatımıza ve geleceğimize yönelik tehditlerle mücadele edilmektedir.

'Uyuşturucuyla mücadele vatan görevidir' anlayışıyla ilimizde; 2022 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla gerçekleştirilen 42.442 operasyonda toplam 61.612 şüpheli yakalanmış, 6.103 şüpheli ise tutuklanmıştır.

Düzenlenen operasyonlarda, 841,6 kg eroin; 6.821 kg esrar; 739 kg kokain, 545,7 kg bonzai, 17,1 bonzai hammaddesi, 4.639,4 kg metamfetamin, 279,9 kg diğer uyuşturucu maddeler, 10.700 litre asetik anhidrit ve 22.375.082 adet ecstasy-captagon hap ele geçirilmiştir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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