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        İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

        İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması beklenirken Valilik, vatandaşları tedbirli olmaları için uyardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 05:58
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        İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
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        İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği ifade edildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada şunlar kaydedildi:

        "İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına 40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat şeklinde esmesi beklenmektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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